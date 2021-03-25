621 сила и 3,4 секунды до «сотни»: показана BMW Alpina B8 Gran Coupe

В числе внешних отличий от стандартной M850i — накладка на переднем бампере с надписью Alpina, новый задний диффузор, две пары патрубков выхлопной системы и 21-дюймовые диски с покрышками Pirelli P Zero.

В салоне установлена цифровая панель приборов с фирменной графикой и логотипом компании, а на центральном тоннеле расположена «шайба» контроллера iDrive, изготовленная из стекла, на котором лазером выгравирована эмблема Alpina.