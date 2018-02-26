BMW X3 от Alpina получил особые настройки полного привода

Баварское ателье Alpina представило дизельный кроссовер XD3, построенный на базе BMW X3 нового поколения. Машина получила модернизированную рядную «шестерку», новую подвеску и особый режим работы полного привода. Продажи «заряженного» вседорожника начнутся во втором квартале текущего года.

Мощностью стандартного твин-турбо двигателя в Aplina увеличили с 249 лошадиных сил и 620 Нм крутящего момента до 333 сил и 700 Нм момента. Время разгона до «сотни» при этом улучшилось на 0,9 секунды — до 4,9. Максимальная скорость XD3 составляет 254 километра в час. Расход топлива в цикле WLTP — девять литров на 100 километров.

В список оснащения Alpina XD3 входят электронноуправляемые амортизаторы, самоблокирующийся дифференциал в задней оси, 20- или опциональные 22-дюймовые колесные диски, а также особые настройки системы полного привода xDrive. В частности, измененный алгоритм распределения момента между осями.

В сентябре прошлого года Alpina представила «пятерку» D5 S, оснащенную дизельным двигателем с тремя последовательными турбинами. Отдача трехлитровой рядной «шестерки» составила 388 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. С нуля до ста километров в час седан ускоряется за 4,4 секунды. Универсалу с таким же двигателем для этого нужно 4,6 секунды.

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