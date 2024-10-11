Alpine показала электрический фастбек с тремя моторами

A390_β демонстрирует дизайн будущих Alpine, предназначенных для повседневной езды, но способных по воле хозяина трансформироваться в «гоночного зверя, подобного А110». Вдохновение при его создании черпали в альпийских вершинах, а также в фактуре камней и минералов. Цифра 3 в названии отсылает к габаритам новинки, 90 — к повседневным машинам (спорткары используют индекс 10), а греческая β говорит о статусе разработки.

Концепт получил рельефный кузов без центральной стойки с безрамочными распашными дверями. Спереди — россыпь треугольных светодиодов с поэтическим названием Cosmic Dust (Межзвёздная пыль), сзади — фонари и светящаяся полоса, которая может выдвигаться на 80 миллиметров, снижая сопротивление воздуху.