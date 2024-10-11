Alpine показала электрический фастбек с тремя моторами

Alpine показала электрический фастбек с тремя моторамиЕго описывают как пятиместную версию купе A110
A390_β демонстрирует дизайн будущих Alpine, предназначенных для повседневной езды, но способных по воле хозяина трансформироваться в «гоночного зверя, подобного А110». Вдохновение при его создании черпали в альпийских вершинах, а также в фактуре камней и минералов. Цифра 3 в названии отсылает к габаритам новинки, 90 — к повседневным машинам (спорткары используют индекс 10), а греческая β говорит о статусе разработки.
Концепт получил рельефный кузов без центральной стойки с безрамочными распашными дверями. Спереди — россыпь треугольных светодиодов с поэтическим названием Cosmic Dust (Межзвёздная пыль), сзади — фонари и светящаяся полоса, которая может выдвигаться на 80 миллиметров, снижая сопротивление воздуху.
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Размерность колесных дисков, вдохновленных снежинками, — 22 дюйма спереди и 23 сзади. По заверениям Alpine, «товарный» автомобиль будет на 85 процентов таким же, как концепт.
В футуристично оформленном салоне установлены ковшеобразные кресла и спортивный руль. Чтобы запустить моторы, нужно поместить в центр руля треугольный ключ-кристалл.
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Двигателей три: один на передней оси и два на задней — по одному на каждом колесе. Также A390_β получил систему векторизации тяги Active Torque Vectoring.
Другие подробности Alpine не раскрывает, но ожидается, что в основу электрокара ляжет платформа AmpR Medium — переименованная CMF-EV, на которой базируются Renault Megane E-Tech и Nissan Arya.
В новой линейке Alpine A390 составит компанию хэтчбеку A290. Позже к ним присоединится «зеленый» преемник А110.