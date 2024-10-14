Водородный суперкар Alpine стал мощнее

Водородный суперкар Alpine стал мощнееПредставлен ходовой прототип Alpenglow Hy6 с водородным шестицииндровым ДВС
Водородный суперкар Alpine Alpenglow Hy4 пережил второе рождение. Его дизайн стал более экспрессивным, что объясняется сменой силового агрегата. Во внешности появилось больше интересных деталей, например видимый через стекло впускной коллектор в стиле гоночных машин прошлого или более выразительный плавник-стабилизатор. В салоне — много алюминия, углепластика и алькантары, хотя общая концепция на первый взгляд не поменялась.
Главное же в этой лаборатории на колеса — техническая начинка. Шасси Hy6 аналогично машинам класса LMP3. Двигатель полностью новый — это битурбомотор V6 3.5, разработанный инженерами технического центра марки в Вири-Шатийон совместно с Oreca. Агрегат получил алюминий блок, систему смазки с «сухим» картером, коленвал со смещенными на 20 градусом шейками для более плавного зажигания и выпуск из жаропрочного инконеля, наделяющий мотор отличными вокальными данными.
Отдача «шестерки» составляет 740 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Для обеспечения гомогенной топливно-воздушной смеси в Alpine оптимизировали форму камеры сгорания, применив опыт из Формулы-1. Водород хранится в трех баллонах, каждый из которых рассчитан на 2,1 килограмма. Они размещены в вентилируемых отсеках в боковинах шасси и позади пассажирской капсулы. Давление в композитных цилиндрах составляет 700 бар. На каждом стоят датчики утечки и вентили для аварийного сброса газа в случае пожара.
Перед попаданием в камеру сгорания давление снижается до рабочих 200 бар. Вообще, запуск двигателя Hy6 — это сложный пошаговый процесс, обеспечивающий максимум безопасности. Разработана даже система цветовой кодировки, которая оповещает водителя и аварийно-спасательные службы о степени серьезности каждого инцидента с силовой установкой. Суперкар имеет задний привод и оснащен шестиступенчатой «секвенталкой». Из динамических характеристик известна максимальная скорость — 330 километров в час.