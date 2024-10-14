Водородный суперкар Alpine стал мощнее

Отдача «шестерки» составляет 740 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Для обеспечения гомогенной топливно-воздушной смеси в Alpine оптимизировали форму камеры сгорания, применив опыт из Формулы-1. Водород хранится в трех баллонах, каждый из которых рассчитан на 2,1 килограмма. Они размещены в вентилируемых отсеках в боковинах шасси и позади пассажирской капсулы. Давление в композитных цилиндрах составляет 700 бар. На каждом стоят датчики утечки и вентили для аварийного сброса газа в случае пожара.