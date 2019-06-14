«Заряженное» купе Alpine A110: больше мощности и карбона

По сравнению с обычной двухдверкой дорожный просвет версии A110S уменьшился на четыре миллиметра, а жесткость пружин и стабилизаторов поперечной устойчивости увеличилась на 50 и 100 процентов соответственно. Также поменялись амортизаторы, в базовое оснащение вошли тормоза Brembo с 320-миллиметровыми дисками (у других «Альпин» они предлагаются за доплату) и появились более широкие шины Michelin Pilot Sport 4 (215 миллиметров спереди и 245 миллиметров сзади).
Спорткупе сохранило 1,8-литровую «турбочетверку», однако ее мощность возросла с 252 до 292 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент находится по-прежнему на уровне 320 Нм, но диапазон, в котором он доступен, расширился с 2000 до 6400 оборотов (ранее 5000 оборотов). Кроме того, «заряженная» модификация получила иную прошивку семиступенчатого «робота» с двумя сцеплениями.
«Сотню» такая машина набирает за 4,4 секунды. Максимальная скорость – 260 километров в час. Новинка оказалась на одну десятую секунды быстрее в разгоне до ста километров в час, а ее максималка увеличилась на 10 километров в час.
Внешне версию S можно отличить по другим дисками, элементами отделки из карбона и оранжевым суппортам тормозов, а внутри – по оранжевой прострочке вместо синей. В качестве опции предлагается углепластиковая крыша, которая позволит машине сбросить около двух килограммов.
Европейские продажи A110S начнутся осень. Цены на машину начинаются от 66,5 тысячи евро – на 10,7 тысячи евро дороже базового спорткара.