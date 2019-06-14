«Заряженное» купе Alpine A110: больше мощности и карбона

По сравнению с обычной двухдверкой дорожный просвет версии A110S уменьшился на четыре миллиметра, а жесткость пружин и стабилизаторов поперечной устойчивости увеличилась на 50 и 100 процентов соответственно. Также поменялись амортизаторы, в базовое оснащение вошли тормоза Brembo с 320-миллиметровыми дисками (у других «Альпин» они предлагаются за доплату) и появились более широкие шины Michelin Pilot Sport 4 (215 миллиметров спереди и 245 миллиметров сзади).