Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
10:53

«Заряженное» купе Alpine A110: больше мощности и карбона

Компания представила модификацию с индексом S

Среднемоторное купе Alpine A110 получило «заряженную» модификацию с индексом S. Автомобиль стал мощнее, получил модернизированную подвеску и более мощную силовую установку.
Загрузка...

По сравнению с обычной двухдверкой дорожный просвет версии A110S уменьшился на четыре миллиметра, а жесткость пружин и стабилизаторов поперечной устойчивости увеличилась на 50 и 100 процентов соответственно. Также поменялись амортизаторы, в базовое оснащение вошли тормоза Brembo с 320-миллиметровыми дисками (у других «Альпин» они предлагаются за доплату) и появились более широкие шины Michelin Pilot Sport 4 (215 миллиметров спереди и 245 миллиметров сзади).

>
Reload
1 / 5

Спорткупе сохранило 1,8-литровую «турбочетверку», однако ее мощность возросла с 252 до 292 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент находится по-прежнему на уровне 320 Нм, но диапазон, в котором он доступен, расширился с 2000 до 6400 оборотов (ранее 5000 оборотов). Кроме того, «заряженная» модификация получила иную прошивку семиступенчатого «робота» с двумя сцеплениями.

«Сотню» такая машина набирает за 4,4 секунды. Максимальная скорость – 260 километров в час. Новинка оказалась на одну десятую секунды быстрее в разгоне до ста километров в час, а ее максималка увеличилась на 10 километров в час.

Внешне версию S можно отличить по другим дисками, элементами отделки из карбона и оранжевым суппортам тормозов, а внутри – по оранжевой прострочке вместо синей. В качестве опции предлагается углепластиковая крыша, которая позволит машине сбросить около двух килограммов.

Европейские продажи A110S начнутся осень. Цены на машину начинаются от 66,5 тысячи евро – на 10,7 тысячи евро дороже базового спорткара.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...