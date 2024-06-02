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Новости
Опубликовано 02 июня 2024, 10:00
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Amalgam сделала игрушечный McLaren Senna по цене Lada Vesta Sportline

Машинка посвящена эксклюзивному Senna Sempre
Amalgam выпустила игрушечную модель McLaren Senna по цене Lada Vesta Sportline. Британская компания Amalgam анонсировала новый проект, посвящённый памяти известного гонщика Формулы 1. 30 лет назад, 1 мая 1994 года, на Гран-при Сан-Марино погиб Айртон Сенна — бразильский пилот Формулы-1 попал в смертельную аварию во время гонки на автодроме имени Энцо и Дино Феррари. На Гран-при Монако McLaren показал особый суперкар Senna, посвящённый рекордным шести победам бразильца в гонке по улицам Монте-Карло. Эту машину и воплотили в масштабе 1:8.
Amalgam сделала игрушечный McLaren Senna по цене Lada Vesta Sportline
© Amalgam
Александр Пономарёв

Особенностью миниатюры стало тщательное воссоздание экстерьера и интерьера реального автомобиля. Краски, выбранные для специальной ливреи Senna Semper, отражают цвета бразильского флага с ярко-жёлтыми, зелёными и синими оттенками, объединёнными с помощью новой технологии размывки, разработанной MSO. Зелёные и белые элементы вокруг остекления и воздухозаборников вдохновлены деталями дизайна культового гоночного шлема Айртона Сенны.

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На панелях, закрывающих большие воздухозаборники по бокам автомобиля, специалисты по покраске MSO нанесли два разных изображения Айртона Сенны с эффектом точечной матрицы. Яркую глянцевую окраску кузова дополняют панели из углеродного волокна. Салон отделан эксклюзивной обивкой из жёлтой алькантары с зелёной перфорацией, а на руле появилась белая «нулевая» отметка.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Amalgam

За более чем 3000 часов кропотливой работы на основе чертежей от McLaren была создана миниатюрная модель. 3D-печать, ручная обработка шаблонов, отлитые из смолы прототипы деталей предваряли появление готовой модели. Сборка каждой машинки занимает в общей сложности более 300 часов. Стоимость модели составляет 21 385 долларов — если добавить еще немного денег, можно купить, например, новую Lada Vesta Sportline. Но любителям моделек стоит поторопиться — Amalgam сделает всего 30 суперкаров длиной 59 сантиметров.

Источник:Amalgam
Автор:Александр Пономарёв
Теги:
#McLaren
#Senna