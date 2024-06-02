Amalgam сделала игрушечный McLaren Senna по цене Lada Vesta Sportline

Amalgam сделала игрушечный McLaren Senna по цене Lada Vesta SportlineМашинка посвящена эксклюзивному Senna Sempre
Особенностью миниатюры стало тщательное воссоздание экстерьера и интерьера реального автомобиля. Краски, выбранные для специальной ливреи Senna Semper, отражают цвета бразильского флага с ярко-жёлтыми, зелёными и синими оттенками, объединёнными с помощью новой технологии размывки, разработанной MSO. Зелёные и белые элементы вокруг остекления и воздухозаборников вдохновлены деталями дизайна культового гоночного шлема Айртона Сенны.
На панелях, закрывающих большие воздухозаборники по бокам автомобиля, специалисты по покраске MSO нанесли два разных изображения Айртона Сенны с эффектом точечной матрицы. Яркую глянцевую окраску кузова дополняют панели из углеродного волокна. Салон отделан эксклюзивной обивкой из жёлтой алькантары с зелёной перфорацией, а на руле появилась белая «нулевая» отметка.
я выбрал вместо рекламы.
За более чем 3000 часов кропотливой работы на основе чертежей от McLaren была создана миниатюрная модель. 3D-печать, ручная обработка шаблонов, отлитые из смолы прототипы деталей предваряли появление готовой модели. Сборка каждой машинки занимает в общей сложности более 300 часов. Стоимость модели составляет 21 385 долларов — если добавить еще немного денег, можно купить, например, новую Lada Vesta Sportline. Но любителям моделек стоит поторопиться — Amalgam сделает всего 30 суперкаров длиной 59 сантиметров.