Amalgam сделала игрушечный McLaren Senna по цене Lada Vesta Sportline

Машинка посвящена эксклюзивному Senna Sempre

Amalgam выпустила игрушечную модель McLaren Senna по цене Lada Vesta Sportline. Британская компания Amalgam анонсировала новый проект, посвящённый памяти известного гонщика Формулы 1. 30 лет назад, 1 мая 1994 года, на Гран-при Сан-Марино погиб Айртон Сенна — бразильский пилот Формулы-1 попал в смертельную аварию во время гонки на автодроме имени Энцо и Дино Феррари. На Гран-при Монако McLaren показал особый суперкар Senna, посвящённый рекордным шести победам бразильца в гонке по улицам Монте-Карло. Эту машину и воплотили в масштабе 1:8.