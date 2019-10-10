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17:21

В России начались продажи самого мощного Volkswagen Amarok

Пикап оснащается 258-сильным дизельным двигателем

Подразделение коммерческих автомобилей Volkswagen объявило о выходе на российский рынок самой мощной модификации пикапа Amarok. Это версия с 258-сильным трехлитровым дизелем V6 и стартовой ценой 3 474 900 рублей.

Самый мощный Volkswagen Amarok оснащается дизельным двигателем рабочим объемом 3,0 литра и мощностью 258 лошадиных сил (580 Нм момента). В режиме overboost агрегат способен кратковременно увеличивать отдачу до 272 сил. Мотор сочетается с восьмидиапазонным автоматом и полным приводом 4Motion.

Двигатель 3.0 V6 TDI предлагается только для исполнений Highline и Aventura. В базе у таких машин есть биксеноновые фары, медиакомплекс с сенсорным дисплеем и камера заднего вида. Amarok Aventura отличается защитной дугой в кузове, 20-дюймовыми колесами цвета Dark Graphite и передними сиденьями ergoComfort с электрорегулировками.

Начальный Volkswagen Amarok — это комплектация Trendline за 2 500 500 рублей. Такие пикапы оснащаются 140-сильным двухлитровым дизелем, шестиступенчатой механикой и полным приводом. В список стандартного оснащения Amarok Trendline входит кондиционер, подогрев передних сидений и боковых зеркал, мультимедийная система с Bluetooth.

Помимо 2.0 TDI и 3.0 V6 TDI, в моторной гамме «Амарока» есть битурбодизель 2.0 мощностью 180-лошадиных сил.