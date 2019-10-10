В России начались продажи самого мощного Volkswagen Amarok

Начальный Volkswagen Amarok — это комплектация Trendline за 2 500 500 рублей. Такие пикапы оснащаются 140-сильным двухлитровым дизелем, шестиступенчатой механикой и полным приводом. В список стандартного оснащения Amarok Trendline входит кондиционер, подогрев передних сидений и боковых зеркал, мультимедийная система с Bluetooth.

Помимо 2.0 TDI и 3.0 V6 TDI, в моторной гамме «Амарока» есть битурбодизель 2.0 мощностью 180-лошадиных сил.