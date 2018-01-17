Первый эпизод выйдет 9 февраля

Пульс

«Амазон» снял сериал про команду Формулы-1 McLaren

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17 января 2018

На сервисе Amazon Prime выйдет документальный сериал о команде Формулы-1 McLaren – Grand Prix Driver. Первый эпизод покажут 9 февраля. Трейлер опубликован на YouTube-канале «Макларена».

На сервисе Amazon Prime также выходит шоу The Grand Tour, ведущими которого являются Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй

Сериал будет состоять из четырех эпизодов. В сериале покажут, как работает команда Формулы-1. В том числе, можно будет увидеть предсезонную подготовку Стоффеля Вандорна, переговоры со спонсорами, демонстрацию установки двигателя Honda, работу инженеров. Закадровый текст в сериале читает Майкл Дуглас, обладатель двух «Оскаров».

Видео с YouTube-канала McLaren

В 1993 году на BBC вышел сериал The Team: A Season With McLaren, состоящий из семи эпизодов. Он также рассказывал про работу команды в течение чемпионата того года.

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