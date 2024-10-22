Электромобили «Амберавто А5» российской сборки появились на Wildberries

На маркетплейсе в наличии три электрокара в разных цветах

Российские электрокары «Амберавто А5» продаются на Wildberries. Как выяснил «Автостат», на маркетплейсе представлен дилерский центр NEMO (New Energy Motors), который выставил на продажу три электрокара российской сборки в разных цветах — черном, серебристом и белом. Стоят они все 3 399 000 рублей, что соответствует цене модели, озвученной в феврале этого года. Приобрести «Амберавто А5» можно в Москве, Московской области, Нижнем Новгороде и некоторых городах Владимирской области.