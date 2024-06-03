Российский «Автотор» зарегистрировал еще одну торговую марку

Российский «Автотор» зарегистрировал еще одну торговую маркуВозможно, под ней будут продавать версию Ford Transit
Что «Автотор» планирует выпускать под новой маркой Ambervan, пока неизвестно. Как предполагает Telegram-канал «Автопоток», речь может идти о линейке легких коммерческих автомобилей с полукапотной компоновкой. «Исходники», возможно, будут взяты у китайского партнера «Автотора» — марки JMC. У нее в арсенале есть, к примеру, модель Fushun, представляющая собой улучшенный Ford Transit 2000 года.
Марку «Амберавто» создали под электромобили. В этом году она представила среднеразмерный седан А5 — это слегка перелицованный JMEV GSE (также известный как Yi) со 150-сильным мотором на передней оси и запасом хода 450 километров по циклу WLTP. До конца года к нему присоединится хэтчбек.
«Амбертрак» предназначена для коммерческих машин. В модельный ряд войдут два грузовика и пикап JMC Vigus с 2,5-литровым «дизелем», шестиступенчатой «механикой» и полным приводом.
Первые «Амберавто А5» начали поступать в калининградские автопарки в марте. В планах завода на 2024 год — запуск производства двигателей для электромобилей.