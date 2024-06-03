Российский «Автотор» зарегистрировал еще одну торговую марку

Что «Автотор» планирует выпускать под новой маркой Ambervan, пока неизвестно. Как предполагает Telegram-канал «Автопоток», речь может идти о линейке легких коммерческих автомобилей с полукапотной компоновкой. «Исходники», возможно, будут взяты у китайского партнера «Автотора» — марки JMC. У нее в арсенале есть, к примеру, модель Fushun, представляющая собой улучшенный Ford Transit 2000 года.