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Новости
Опубликовано 03 июня 2024, 15:45
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Российский «Автотор» зарегистрировал еще одну торговую марку

Возможно, под ней будут продавать версию Ford Transit
У «Автотора» появился еще один бренд для коммерческих машин. Калининградский завод зарегистрировал логотип и наименование новой торговой марки Ambervan. Изображения появились в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) 1 июня. Марку назвали по аналогии с предыдущими Amberauto и Ambertruck, которые предназначены для продажи разных линеек автомобилей.
ФИПС
ФИПС
© https://fips.ru/publication-web/publications/document?type=doc&tab=UsrTM&id=9B593DC3-14F5-4F31-B140-32A77988BDAF
Мария Руцкая

Что «Автотор» планирует выпускать под новой маркой Ambervan, пока неизвестно. Как предполагает Telegram-канал «Автопоток», речь может идти о линейке легких коммерческих автомобилей с полукапотной компоновкой. «Исходники», возможно, будут взяты у китайского партнера «Автотора» — марки JMC. У нее в арсенале есть, к примеру, модель Fushun, представляющая собой улучшенный Ford Transit 2000 года.

Российский «Автотор» зарегистрировал еще одну торговую марку

© ФИПС

Марку «Амберавто» создали под электромобили. В этом году она представила среднеразмерный седан А5 — это слегка перелицованный JMEV GSE (также известный как Yi) со 150-сильным мотором на передней оси и запасом хода 450 километров по циклу WLTP. До конца года к нему присоединится хэтчбек.

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«Амбертрак» предназначена для коммерческих машин. В модельный ряд войдут два грузовика и пикап JMC Vigus с 2,5-литровым «дизелем», шестиступенчатой «механикой» и полным приводом.

Первые «Амберавто А5» начали поступать в калининградские автопарки в марте. В планах завода на 2024 год — запуск производства двигателей для электромобилей.

Источник:ФИПС
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Россия
#Амберавто
#Производство