Американцы пересекли США со средней скоростью более 160 км/ч

Автомобилем-рекордсменом стал четырехлетний Mercedes-AMG E 63, который основательно подготовили к гонке. Его оснастили дополнительным топливным баком на 180 литров, а мотор форсировали до 700 лошадиных сил. В ходе заезда Томан, Таббатт и Чедвик сменяли друг друга за рулем.

В результате приятелям удалось на протяжении всего пути поддерживать среднюю скорость 160 километров в час, а пиковая скорость составила 310 километров в час. Несмотря на то, что это является существенным превышением допустимого лимита, экипаж Mercedes-AMG E63 не получил ни одного штрафа. Томан, Таббатт и Чедвик вооружились радарами и биноклем, чтобы не попасться дорожной полиции.