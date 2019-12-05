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16:51

Американцы пересекли США со средней скоростью более 160 км/ч

Трое американцев проехали через всю Северную Америку за 27 часов

Лиза Будрина
Арне Томану, Дагу Таббатту и Беркли Чедвику удалось проехать от одного побережья США до другого со средней скоростью 165,8 километров в час и не получить ни одного штрафа. Они преодолели путь за 27 часов и 25 минут и тем самым установили рекорд неофициальной гонки под названием «Пушечное ядро» (Cannonball Run).

Автомобилем-рекордсменом стал четырехлетний Mercedes-AMG E 63, который основательно подготовили к гонке. Его оснастили дополнительным топливным баком на 180 литров, а мотор форсировали до 700 лошадиных сил. В ходе заезда Томан, Таббатт и Чедвик сменяли друг друга за рулем.

В результате приятелям удалось на протяжении всего пути поддерживать среднюю скорость 160 километров в час, а пиковая скорость составила 310 километров в час. Несмотря на то, что это является существенным превышением допустимого лимита, экипаж Mercedes-AMG E63 не получил ни одного штрафа. Томан, Таббатт и Чедвик вооружились радарами и биноклем, чтобы не попасться дорожной полиции.

Видео: VINwiki

В разные годы в «Пушечном ядре» участвовали известные гонщики – например, пилот Формулы-1 Дэн Гёрни, родоначальник традиции устраивать фонтан из шампанского на подиуме. Гонка приобрела статус культовой, по мотивам этого соревнования даже были сняты несколько одноименных фильмов, а в 2001 году телеканал USA Network запустил реалити-шоу с таким же названием.

Однако заезд имеет статус нелегального, так что участникам грозят штрафы за нарушения правил дорожного движения.