Американцы восхитились новым российским автомобилем в стиле Tesla Cybertruck

По заявлению компании, фургон «Руссо-Балт» сделан из нержавеющей стали. Автомобиль оборудован электродвигателем мощностью 200 л.с. и аккумулятором емкостью 115 кВт/ч, что обеспечивает запас хода до 400 километров на одном заряде.

Термоконтроль батареи и салона позволяет эксплуатировать автомобиль в диапазоне температур от -45 °C до +45 °C.

Электрофургон F200 планируется выпускать под заказ. Его стартовая цена составит 6,5 млн рублей, а первые поставки покупателям намечены на январь 2027 года.

Сертификационные процедуры модели все еще продолжаются. Фургон имеет грузоподъемность 1000 кг, для управления им достаточно водительского удостоверения категории B. Кузов изготавливается при помощи ручной сварки.

Автомобили под брендом «Руссо-Балт» производились в период с 1909 по 1918 год. Общий выпуск составил несколько сотен машин.