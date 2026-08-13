Американских таксистов пересадят на китайские авто вопреки пошлинам Трампа
Партия из 3200 электромобилей Zeekr CM1e, произведённых на заводе в китайском Нинбо, была замечена на открытой парковке в городе Меса, Аризона. Автомобили предназначены для пополнения флота роботакси Waymo, однако их появление в США стало возможным благодаря нестандартной схеме поставок.
Ключевая проблема заключалась в том, что китайская бортовая электроника и программное обеспечение находятся под запретом в США. В связи с этим китайский производитель поставляет только шасси с кузовом и силовой установкой.
Все системы автономного вождения, включая 4 лидара, 6 радаров и 13 камер, а также соответствующее ПО, Waymo устанавливает самостоятельно на американской территории. Каждое такое роботакси получило собственное имя — Ojai (в честь городка в Калифорнии).
я выбрал вместо рекламы.
Финансовая сторона вопроса также оказалась впечатляющей. Технологическому гиганту пришлось заплатить таможенную пошлину в размере 102,5%. В итоге, с учетом дополнительного оборудования, стоимость одного роботакси Ojai составила около 103 тысяч долларов США.
Первыми возможность оценить новые роботакси получили жители тех городов США, где Waymo уже запустила коммерческую службу. Несмотря на высокую стоимость и логистические сложности, массовый ввоз китайских электромобилей демонстрирует стремление Waymo масштабировать свой сервис беспилотных такси даже в условиях жестких торговых и технологических ограничений между странами.