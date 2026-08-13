Американских таксистов пересадят на китайские авто вопреки пошлинам Трампа

Партия из 3200 электромобилей Zeekr CM1e, произведённых на заводе в китайском Нинбо, была замечена на открытой парковке в городе Меса, Аризона. Автомобили предназначены для пополнения флота роботакси Waymo, однако их появление в США стало возможным благодаря нестандартной схеме поставок.

Ключевая проблема заключалась в том, что китайская бортовая электроника и программное обеспечение находятся под запретом в США. В связи с этим китайский производитель поставляет только шасси с кузовом и силовой установкой.

Все системы автономного вождения, включая 4 лидара, 6 радаров и 13 камер, а также соответствующее ПО, Waymo устанавливает самостоятельно на американской территории. Каждое такое роботакси получило собственное имя — Ojai (в честь городка в Калифорнии).