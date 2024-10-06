Босс Mercedes-AMG Шибе: клиенты не заметят замены V8 на электротягу

Михаэль Шибе считает моторы Yasa с осевым магнитным потоком полноценной альтернативой AMG V8. Топ-менеджер заявил, что клиенты «пришли к бренду не из-за V8 и не потому, что им просто нужен большой двигатель». Руководитель Mercedes-AMG дал понять, что покупатели платят за технологии, поэтому, когда придёт время, они будут готовы отказаться от V8 в пользу электротяги.