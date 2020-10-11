В России сделали тюнинг-обвес для четырехдверного Mercedes-AMG GT

Инженеры TopCar продували все компоненты обвеса в аэродинамической трубе: композитные детали не только добавляют автомобилю агрессии, но и повышают прижимную силу. Элементы можно выполнить из углепластиков Mercedes 2x2 Twill или 4х4 Twill, причём второй состав допускается покрывать лаком или красить в цвет кузова.

Цены на обвес TopCar Inferno для Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe уже опубликованы: полная доработка вместе с установкой и заменой колёсных дисков обойдётся в 2,3-2,7 миллиона рублей! Все комплекты колёс стоят по 600 тысяч рублей, сборка из карбона Mercedes 2x2 Twill обойдётся в 1 миллион 950 тысяч рублей, обвес под покраску 4х4 Twill — в 1 миллион 344 тысячи рублей, покраска — в 183 750 рублей, установка всех деталей в 196 тысяч рублей.