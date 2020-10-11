В России сделали тюнинг-обвес для четырехдверного Mercedes-AMG GT

Полный аэродинамический кит TopCar Inferno для Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe состоит из переднего сплиттера, капота, боковых юбок, диффузора, заднего антикрыла, накладок на бампера, зеркала, крылья, дверные ручки и радиаторную решётку, а также элементов декора. На выбор доступны три вида 21-дюймовых дисков — GT Style, Shark Style и Fury Style.
Фото: TopCar Design
Инженеры TopCar продували все компоненты обвеса в аэродинамической трубе: композитные детали не только добавляют автомобилю агрессии, но и повышают прижимную силу. Элементы можно выполнить из углепластиков Mercedes 2x2 Twill или 4х4 Twill, причём второй состав допускается покрывать лаком или красить в цвет кузова.
Цены на обвес TopCar Inferno для Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe уже опубликованы: полная доработка вместе с установкой и заменой колёсных дисков обойдётся в 2,3-2,7 миллиона рублей! Все комплекты колёс стоят по 600 тысяч рублей, сборка из карбона Mercedes 2x2 Twill обойдётся в 1 миллион 950 тысяч рублей, обвес под покраску 4х4 Twill — в 1 миллион 344 тысячи рублей, покраска — в 183 750 рублей, установка всех деталей в 196 тысяч рублей.
Для ателье TopCar тюнинг Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe — первая доработка легковых моделей штутгартской фирмы. Ранее отечественные специалисты выпускали обвесы только на кроссоверы, внедорожники и минивэны Mercedes-Benz.