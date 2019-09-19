Новое поколение суперкара Mercedes-AMG GT переведут на электротягу

В основе силовой установки будет обновленный четырехлитровый бензиновый мотор V8 с двойным турбонаддувом. По словам источников издания Autocar в штаб-квартире марки, суммарная мощность будет достигать 659 лошадиных сил. Мощность самой производительной модели текущего поколения в исполнении 63 S 4MATIC+ составляет 639 лошадиных сил.

Помимо повышения производительности силовой установки, инженеры оснастят суперкар новой электрической архитектурой на 48 вольт, которая совместно с улучшенным стартером и генератором обеспечит увеличение крутящего момента. По предварительным данным, этот показатель может достигнуть 949 Нм против 900 Нм момента у представленной на рынке топовой версии.