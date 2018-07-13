Спорткупе получило новый widebody-обвес и активную выхлопную систему

Пульс

Немцы построили очень широкий и низкий Mercedes-AMG GT S

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13 июля 2018

Немецкое ателье Prior Design представило комплект доработок суперкара Mercedes-AMG GT S. Модель получила аэродинамический обвес с элементами из углепластика, заниженную подвеску и новую выхлопную систему.

Главным элементом пакета переоснащения купе стал widebody-обвес. В его состав вошли накладки на пороги, расширенные колесные арки, передний спойлер с винглетами, диффузор, капот с вентиляционными прорезями и составное фиксированное антикрыло. По требованию заказчика все элементы могут быть изготовлены из углеродного волокна.

На купе установлены 20-дюймовые колесные диски спереди и 21-дюймовые сзади. Размерность шин — 245/30 спереди, 305/25 сзади. В отделке салона используются декоративные элементы из карбона.

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Помимо стилистических изменений, Mercedes-AMG GT S получил новую выхлопную систему с активными заслонками и спортивные пружины H&R, которые опустили купе на 40 миллиметров.

Mercedes-AMG GT неоднократно становился площадкой для тюнинг-экспериментов. Так, ателье IMSA превратило GT S в 800-сильный суперкар RXR One Super Gran Turismo с кузовными панелями из углепластика. В оснащение машины вошел каркас безопасности, карбон-керамические тормоза и модернизированная роботизированная трансмиссия.

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