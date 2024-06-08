Видео: Mercedes-AMG показала процесс сборки своих моторов

Видео: Mercedes-AMG показала процесс сборки своих моторовФилософия «Один человек — один двигатель» в действии
Автор канала GommeBlog побывал на предприятии Mercedes-AMG, где увидел и запечатлел на видео процесс рождения двигателя Mercedes-Benz M178, который используется на суперкаре Mercedes-AMG GT и ряде других моделей бренда.
Агрегат представляет собой 4,0-литровый бензиновый V8 с двумя турбокомпрессорами, установленными в развале блока цилиндров. Мотор, как и следует из заводского принципа «Один человек — один двигатель», полностью собирается одним мастером, который работает на специальном стенде с закреплённым на нём мотором, что позволяет устанавливать все внутренние компоненты и наружные детали.
Вся работа ведётся вручную, а по окончании сборки двигатель проходит стендовые испытания, на которых снимаются показатели агрегата. Установленная на двигателе табличка с именем и автографом мастера подтверждает соответствие мотора всем требованиям и его исправность.