Видео: Mercedes-AMG показала процесс сборки своих моторов

Философия «Один человек — один двигатель» в действии

Фирма Mercedes-AMG показала процесс сборки своих моторов в познавательном видео. Несмотря на то, что компания AMG из независимого тюнинг-ателье по доработке автомобилей Mercedes-Benz однажды превратилась в подразделение немецкого автогиганта, фирменную философию производства машин компания сохранила. Одна из них — сборка каждого двигателя Mercedes-AMG от и до силами исключительно одного сотрудника. Как это выглядит в реальности теперь могут узнать все — благодаря снятому одним из блогеров видеоролику из Аффальтербаха.