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Опубликовано 08 июня 2024, 17:30
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Видео: Mercedes-AMG показала процесс сборки своих моторов

Философия «Один человек — один двигатель» в действии
Фирма Mercedes-AMG показала процесс сборки своих моторов в познавательном видео. Несмотря на то, что компания AMG из независимого тюнинг-ателье по доработке автомобилей Mercedes-Benz однажды превратилась в подразделение немецкого автогиганта, фирменную философию производства машин компания сохранила. Одна из них — сборка каждого двигателя Mercedes-AMG от и до силами исключительно одного сотрудника. Как это выглядит в реальности теперь могут узнать все — благодаря снятому одним из блогеров видеоролику из Аффальтербаха.
Видео: Mercedes-AMG показала процесс сборки своих моторов
© GommeBlog
Александр Пономарёв

Автор канала GommeBlog побывал на предприятии Mercedes-AMG, где увидел и запечатлел на видео процесс рождения двигателя Mercedes-Benz M178, который используется на суперкаре Mercedes-AMG GT и ряде других моделей бренда.

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Агрегат представляет собой 4,0-литровый бензиновый V8 с двумя турбокомпрессорами, установленными в развале блока цилиндров. Мотор, как и следует из заводского принципа «Один человек — один двигатель», полностью собирается одним мастером, который работает на специальном стенде с закреплённым на нём мотором, что позволяет устанавливать все внутренние компоненты и наружные детали.

Вся работа ведётся вручную, а по окончании сборки двигатель проходит стендовые испытания, на которых снимаются показатели агрегата. Установленная на двигателе табличка с именем и автографом мастера подтверждает соответствие мотора всем требованиям и его исправность.

Источник:GommeBlog
Автор:Александр Пономарёв
Тег:
#Mercedes-AMG