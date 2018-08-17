«Мерседес» решил продать гоночное купе, никогда не выезжавшее на трек

Аукционный дом Sotheby’s выставит на торги существующую в единственном экземпляре спецверсию гоночного Mercedes-AMG GT3. Суперкар, никогда не выезжавший на трек, предложен в цвете кузова «хром» с зеркальной полировкой, прямоточным выхлопом и деталями из некрашеного углепластика. Цена — 400-500 тысяч долларов. Все вырученные от продажи средства будут направлены на благотворительность.

Купе Mercedes-AMG GT3 с номером шасси «050» построено в честь 50-летнего юбилея AMG. Суперкар оснащен 6,3-литровым атмосферным двигателем V8, отдача которого составляет 650 лошадиных сил. От других агрегатов мотор отличается обновленным программным обеспечением и некоторыми узлами, не соответствующими требованием FIA. Двигатель обычного Mercedes-AMG GT3, совмещенный с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач, выдает 550 лошадиных сил. > Reload 1 / 5 Детали аэродинамического обвеса и салона суперкара выполнены из углеродного волокна. Среди них: передний и задний диффузор, задние крылья, «жабры», решетка радиатора, а также приборная панель, дверные карты и центральная консоль. Производство Mercedes-AMG GT3 началось в 2016 году. На сегодняшний день выпущено 106 автомобилей, которые принадлежат 50 гоночным командам. За это время суперкары приняли участие в 450 гонках, одержали 85 побед в общем зачете и 168 в классе. Загрузка...

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