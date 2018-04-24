«Форсаж» станет мультсериалом

Стриминговый видеосервис Netflix выпустит серию анимационных фильмов, снятых по мотивам «Форсажа». Сюжетная линия мультфильма не будет связана с основной франшизой и расскажет о подростках, «борющихся с преступной организацией, действующей под прикрытием элитной гоночной лиги», пишет издание Variety.

Центральным героем сериала станет Тони Торетто — двоюродный брат Доминика (в фильме его играет Вин Дизель). Вместе с друзьями его вербует некое правительственное агентство, чтобы они проникли в преступный синдикат под видом гонщиков.

Выход девятой части франшизы «Форсаж» запланирован на 2020 год.

Исполнительными продюсерами серии станут сценарист Тим Хедрик («Вольтрон: Легендарный защитник»), Брэт Хааланд («Да здравствует король Джулиан») и актер Вин Дизель.

Помимо основного фильма, франшиза «Форсаж» также включает в себя «живое» шоу Fast & Furious Live. Его элементами является воссоздание некоторых трюков из фильмов, а также демонстрация уникальных киномашин.

Девятая часть фильма «Форсаж» выйдет 10 апреля 2020 года. Восьмая серия франшизы собрала в мировом прокате более 1,2 миллиарда долларов.