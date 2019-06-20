Российским водителям придумали новый штраф

На сегодняшний день проезд по платным дорогам устроен таким образом, что автомобилистам нужно останавливаться перед шлагбаумом на пункте взимания платы. Система free flow в свою очередь предполагает свободный проезд без остановки, а оплата в этом случае осуществляется бесконтактным способом посредством прибора, фиксирующего номер и класс машины.

Такая система широко применяется в Европе — там камеры считывают данные с виньетки на лобовом стекле машины. В Италии водителей штрафуют за неоплаченный проезд на 300 евро, в Австрии — на 120 евро, а в Швейцарии — на 200 швейцарских франков. Российских водителей хотят наказывать на 2500 рублей.

Предполагается, что первой дорогой, на которой внедрят free flow, станет пока еще недостроенная ЦКАД. Однако отсутствие санкции за неоплаченный проезд затрудняет введение системы. В связи с этим в правительстве вспомнили о «хорошо зарекомендовавшем себя» составе административного правонарушения за неоплаченную парковку, а также о штрафе в размере 1000 рублей за безбилетный проезд в общественном транспорте.