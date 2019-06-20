Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
13:39

Российским водителям придумали новый штраф

Санкция будет действовать на платных трассах

© ГК Автодор
Правительство выступило с предложением ввести штраф в размере 2500 рублей за неоплаченный проезд по платным трассам. Санкция может заработать после того, как российские дороги переведут на систему free flow («свободный поток»).
Загрузка...

На сегодняшний день проезд по платным дорогам устроен таким образом, что автомобилистам нужно останавливаться перед шлагбаумом на пункте взимания платы. Система free flow в свою очередь предполагает свободный проезд без остановки, а оплата в этом случае осуществляется бесконтактным способом посредством прибора, фиксирующего номер и класс машины.

Такая система широко применяется в Европе — там камеры считывают данные с виньетки на лобовом стекле машины. В Италии водителей штрафуют за неоплаченный проезд на 300 евро, в Австрии — на 120 евро, а в Швейцарии — на 200 швейцарских франков. Российских водителей хотят наказывать на 2500 рублей.

Предполагается, что первой дорогой, на которой внедрят free flow, станет пока еще недостроенная ЦКАД. Однако отсутствие санкции за неоплаченный проезд затрудняет введение системы. В связи с этим в правительстве вспомнили о «хорошо зарекомендовавшем себя» составе административного правонарушения за неоплаченную парковку, а также о штрафе в размере 1000 рублей за безбилетный проезд в общественном транспорте.

Сегодня, 20 июня, предложение о введении новой санкции в размере 2500 рублей будет рассмотрено президентским Советом по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Источник: Парламентская газета
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...