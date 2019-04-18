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12:51

Разработчик гоночных «Мерседесов» поможет построить самый экстремальный атмосферный гиперкар

Компания Apollo Automobili заключила соглашение с HWA AG

Компания Apollo Automobili подготовила ряд улучшений для серийной версии гиперкара Intensa Emozione. Двухдверку с 780-сильным «атмосферным» двигателем V12 будут собирать на заводе партнера Mercedes-AMG фирмы HWA AG, которая участвовала в создании Mercedes-Benz CLK-GTR. Первые поставки покупателям начнутся уже летом.
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Серийный Apollo Intensa Emozione получит новый углепластиковый монокок с интегрированным в структуру топливным баком и встроенной системой пожаротушения. Он разработан при участии давнего партнера Mercedes-AMG в автоспорте HWA AG и Capricorn Group — компании, создавшей монокок для лемановского Porsche 919 LMP1. Шасси изготовлено вручную и соответствует требованиям безопасности FIA LMP2.

«Тележка» получила модульный дизайн, усиленные передние стойки, карбоновые зоны безопасности и полностью новую переднюю подвеску, точки крепления которой интегрированы в силовую структуру. H-образный топливный бак также является частью шасси: он обернут в карбон-кевларовую ячейку и установлен в задней части монокока. Трубопроводы системы пожаротушения находятся в салоне и моторном отсеке, а новые петли позволяют легко отстегнуть двери в случае переворота машины.

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В движение Apollo Intensa Emozione будет приводить 6,3-литровый V12 мощностью 780 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента. Коробка — шестиступенчатая секвенталка Hewland c изменяемыми передаточными числами и электропневматическими подрулевыми переключателями. До «сотни» Apollo IE разгоняется за 2,7 секунды. Максимальная скорость — 335 километров в час.

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