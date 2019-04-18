Разработчик гоночных «Мерседесов» поможет построить самый экстремальный атмосферный гиперкар

Серийный Apollo Intensa Emozione получит новый углепластиковый монокок с интегрированным в структуру топливным баком и встроенной системой пожаротушения. Он разработан при участии давнего партнера Mercedes-AMG в автоспорте HWA AG и Capricorn Group — компании, создавшей монокок для лемановского Porsche 919 LMP1. Шасси изготовлено вручную и соответствует требованиям безопасности FIA LMP2.
«Тележка» получила модульный дизайн, усиленные передние стойки, карбоновые зоны безопасности и полностью новую переднюю подвеску, точки крепления которой интегрированы в силовую структуру. H-образный топливный бак также является частью шасси: он обернут в карбон-кевларовую ячейку и установлен в задней части монокока. Трубопроводы системы пожаротушения находятся в салоне и моторном отсеке, а новые петли позволяют легко отстегнуть двери в случае переворота машины.
В движение Apollo Intensa Emozione будет приводить 6,3-литровый V12 мощностью 780 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента. Коробка — шестиступенчатая секвенталка Hewland c изменяемыми передаточными числами и электропневматическими подрулевыми переключателями. До «сотни» Apollo IE разгоняется за 2,7 секунды. Максимальная скорость — 335 километров в час.