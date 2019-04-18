Разработчик гоночных «Мерседесов» поможет построить самый экстремальный атмосферный гиперкар

«Тележка» получила модульный дизайн, усиленные передние стойки, карбоновые зоны безопасности и полностью новую переднюю подвеску, точки крепления которой интегрированы в силовую структуру. H-образный топливный бак также является частью шасси: он обернут в карбон-кевларовую ячейку и установлен в задней части монокока. Трубопроводы системы пожаротушения находятся в салоне и моторном отсеке, а новые петли позволяют легко отстегнуть двери в случае переворота машины.