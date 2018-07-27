Компания готова модернизировать двигатель, если того пожелает клиент

Пульс

Редкий гиперкар Apollo может стать 1000-сильным

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27 июля 2018

Хардкорный гиперкар Apollo Intensa Emozione может получить 1000-сильный атмосферный двигатель. 6,3-литровый V12 будет раскручиваться до 11 000 оборотов в минуту, а степень сжатия составит 16,5:1. Об этом в интервью YouTube-каналу Carfection сообщил генеральный менеджер Apollo Automobil Райан Беррис.

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По словам Берриса, при желании клиента и за дополнительную плату компания может продолжить модернизацию двигателя, но агрегат неизменно останется атмосферным. При этом Беррис отмечает, что текущей мощности в 780-800 сил вполне достаточно для Intensa Emozione из-за его низкой массы — 1250 килограммов.

Сейчас отдача V12, сопряженного с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач Hewland, составляет 780 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента. С места до «сотни» гиперкар разгоняется за 2,7 секунды. Максимальная скорость двухдверки составляет 335 километров в час.

У силовой установки есть три режима работы: спортивный, трековый и для мокрой трассы. Десять режимов работы предусмотрено для антиблокировочной системы тормозов, а еще двенадцать – для антипробуксовочной системы. Активные аэродинамические компоненты Intensa Emozione на максимальной скорости генерируют до 1350 килограммов прижимной силы.

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