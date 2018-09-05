Вы только послушайте, как звучит V12 в редчайшем Apollo IE

Apollo IE практически целиком сделан из углепластика. Композитные элементы конструкции изготавливает та же компания, что работает с Pagani. Гиперкар оснащается 6,3-литровым атмосферным двигателем V12, разработанным фирмой Autotecnica Motori. Отдача агрегата составляет 780 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента. Коробка — шестиступенчатая «секвенталка» Hewland c изменяемыми передаточными числами и электропневматическими подрулевыми переключателями.
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Аэродинамические элементы Apollo IE на максимальной скорости генерируют до 1350 килограммов прижимной силы. По этому показателю гиперкар приближается к спортпрототипам LMP2. Время разгона до «сотни» — 2,7 секунды. Максимальная скорость IE составляет 335 километров в час.