Вы только послушайте, как звучит V12 в редчайшем Apollo IE

Авторы YouTube-канала 19Bozzy92 опубликовали видео с заездом самого необычного и редкого из современных гиперкаров — Apollo Intensa Emozione (IE) — по взлетно-посадочной полосе частного аэродрома в Швейцарии. Ролик, в котором можно услышать, как работает двигатель V12 и посмотреть на автомобиль в движении, снят во время встречи членов местного Supercar Owners Club.