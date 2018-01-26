Apple в 9 раз расширила программу тестов машин-беспилотников
Компания Apple в девять раз расширила парк автомобилей, которые используются в Калифорнии для тестов систем автономного управления машинами. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.
Разрешение на тесты беспилотных автомобилей в Калифорнии компания Apple получила в апреле 2017 года. Тогда она зарегистрировала для этих целей три машины. Теперь компания включила в программу еще 24 кроссовера Lexus RX 450h.
В Bloomberg отметили, что автомобили для тестов были взяты компанией в лизинг у прокатной фирмы Hertz.
Первые фотографии с тестов беспилотных автомобилей Apple появились в апреле 2017 года. Уже в октябре в Сеть попали снимки, на которых показаны новые прототипы. На крышах этих машин стояли большие блоки, которые состояли из двенадцати оптических дальномеров и вычислительных устройств.
Изначально компания Apple планировала разработать свой автомобиль. Внутри фирмы этот проект именовался Titan. Но осенью 2016 года стало известно о том, что в Apple приняли решение отказаться от создания собственной модели, хотя работа над системами автономного управления была продолжена.