Apple запатентовала систему охлаждения для электромобилей

Модульная холодильная установка может быть собрана на стороне производителя, заправлена, протестирована и доставлена к сборочной линии в виде готового узла для последующей установки в автомобили. В патентной заявке также рассматривается возможность использования газоохладителя с жидкостным охлаждением: он может, например, отводить тепло из подсистемы хладагента и направлять его в контур отопления салона.