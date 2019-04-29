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10:50

Apple запатентовала систему охлаждения для электромобилей

Заявка подана группой Project Titan в Ведомство по патентам и товарным знакам США

Компания Apple запатентовала систему терморегулирования для силовых установок электромобилей и гибридов. Согласно заявке, поданной в Ведомство по патентам и товарным знакам США, известный производитель смартфоном предлагает использовать для этого модульную холодильную установку.
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Издание Autocar пишет, что предложенная Apple система терморегулирования состоит из нескольких подсистем или контуров. Это контур с хладагентом, контур нагрева, контур охлаждения, контур батареи и контур силовой установки. Каждая из подсистем имеет теплообменник, связанный с другим контуром, который обеспечивает их избирательный нагрев или охлаждение.

Схема системы терморегулирования из патентной заявки Apple.

Модульная холодильная установка может быть собрана на стороне производителя, заправлена, протестирована и доставлена к сборочной линии в виде готового узла для последующей установки в автомобили. В патентной заявке также рассматривается возможность использования газоохладителя с жидкостным охлаждением: он может, например, отводить тепло из подсистемы хладагента и направлять его в контур отопления салона.

Разработкой системы терморегулирования занималась группа инженеров, известная как Project Titan. В ее состав входят инженеры, ранее работавшие в компания, выпускающих электрокары. Например, Винсент Джонстон, который до Apple успел поработать в Lucid Motors, Tesla, а также Boeing.

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