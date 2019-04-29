Apple запатентовала систему охлаждения для электромобилей

Издание Autocar пишет, что предложенная Apple система терморегулирования состоит из нескольких подсистем или контуров. Это контур с хладагентом, контур нагрева, контур охлаждения, контур батареи и контур силовой установки. Каждая из подсистем имеет теплообменник, связанный с другим контуром, который обеспечивает их избирательный нагрев или охлаждение.
Модульная холодильная установка может быть собрана на стороне производителя, заправлена, протестирована и доставлена к сборочной линии в виде готового узла для последующей установки в автомобили. В патентной заявке также рассматривается возможность использования газоохладителя с жидкостным охлаждением: он может, например, отводить тепло из подсистемы хладагента и направлять его в контур отопления салона.
Разработкой системы терморегулирования занималась группа инженеров, известная как Project Titan. В ее состав входят инженеры, ранее работавшие в компания, выпускающих электрокары. Например, Винсент Джонстон, который до Apple успел поработать в Lucid Motors, Tesla, а также Boeing.