Фирма Arctic Trucks построила лифтованный VW Amarok с кофеваркой

Автомобиль получил увеличенный на 25 миллиметров дорожный просвет (до 217 миллиметров), стеклопластиковые расширители колесных арок и 17-дюймовые колесные диски с покрышками размерности 315/70. Пикап может взбираться на 45-градусные уклоны и перевозить до 1154 килограммов груза.
В салоне пикапа установлен дополнительный портативный генератор, кофеварка, способная приготовить капучино, огнетушитель, УКВ-радиостанция, ящик с инструментами и домкрат, а также набор первой помощи с дефибриллятором.
Силовая установка осталась прежней. «Амарок» комплектуется шестицилиндровым дизельным двигателем объемом три литра и мощностью 224 лошадиные силы (500 Нм). «Сотню» стандартный пикап может набирать за 7,9 секунды. Максимальная скорость – 193 километра в час.
В России обычный VW Amarok с дизелем V6 обойдется в три миллиона рублей.