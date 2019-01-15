Фирма Arctic Trucks построила лифтованный VW Amarok с кофеваркой

Силовая установка осталась прежней. «Амарок» комплектуется шестицилиндровым дизельным двигателем объемом три литра и мощностью 224 лошадиные силы (500 Нм). «Сотню» стандартный пикап может набирать за 7,9 секунды. Максимальная скорость – 193 километра в час.

В России обычный VW Amarok с дизелем V6 обойдется в три миллиона рублей.