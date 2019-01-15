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16:12

Фирма Arctic Trucks построила лифтованный VW Amarok с кофеваркой

Пикап будет использоваться для поездок по Исландии

Фирма Arctic Trucks подготовила пикап Volkswagen Amarok, оснащенный двигателем V6, к серьезному бездорожью и эксплуатации в холодном климате. Автомобиль построен в сотрудничестве с исландским дилером Hekla в качестве машины поддержки для зимних клиентских покатушек вне дорог общего пользования.
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Автомобиль получил увеличенный на 25 миллиметров дорожный просвет (до 217 миллиметров), стеклопластиковые расширители колесных арок и 17-дюймовые колесные диски с покрышками размерности 315/70. Пикап может взбираться на 45-градусные уклоны и перевозить до 1154 килограммов груза.

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В салоне пикапа установлен дополнительный портативный генератор, кофеварка, способная приготовить капучино, огнетушитель, УКВ-радиостанция, ящик с инструментами и домкрат, а также набор первой помощи с дефибриллятором.

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Силовая установка осталась прежней. «Амарок» комплектуется шестицилиндровым дизельным двигателем объемом три литра и мощностью 224 лошадиные силы (500 Нм). «Сотню» стандартный пикап может набирать за 7,9 секунды. Максимальная скорость – 193 километра в час.

В России обычный VW Amarok с дизелем V6 обойдется в три миллиона рублей.

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