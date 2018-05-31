Тюнинг-ателье Arden представило 463-сильный седан AJ 24 RS

Пульс

Немцы построили Jaguar XE с динамикой BMW M3

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31 мая 2018

Немецкое тюнинг-ателье Arden представило «заряженный» седан AJ 24 RS, построенный на базе Jaguar XE S. Новинка получила ряд доработок силового агрегата, измененную внешность и динамику на уровне BMW M3. Цена машины составляет 98 500 евро (7,2 миллиона рублей).

[«Заряженные» седаны, которые было бы неплохо снова увидеть на дорогах](https://motor.ru/selector/hotsaloons.htm)

«Заряженные» седаны, которые было бы неплохо снова увидеть на дорогах

После вмешательства специалистов Arden отдача трехлитровой компрессорной «шестерки» выросла с 380 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента до 463 сил и 583 Нм. Для этого пришлось заменить выхлопную систему, переписать программу управления двигателем и и доработать нагнетатель.

Разгон с места до 100 километров в час у AJ 24 RS занимает 4,3 секунды (как у BMW M3 c механической трансмиссией) — исходной машине на это требуется пять секунд. Максимальная скорость не сообщается, но она выше 250 километров в час.

Помимо модернизированного двигателя, AJ 24 RS получил новый передний и задний бампер, передний спойлер, капот с вентиляционными прорезями, боковые юбки, расширенные колесные арки и 20-дюймовые колесные диски.

Седан AJ 24 RS не смог превзойти по мощности заводской проект «Ягуара» – хардкорный XE SV Project 8. Седан, построенный заводским ателье Special Vehicle Operations, оснащен пятилитровым компрессорным двигателем V8, который выдает 600 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. До «сотни» автомобиль разгоняется за 3,5 секунды.

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