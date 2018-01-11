В результате инцидента в Питтсбурге два человека попали в больницу

Пульс

В США грузовик протаранил беспилотник «Форда»

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11 января 2018

В американском Питтсбурге беспилотный прототип компании Argo AI, в которую Ford вложил миллиард долларов, попал в аварию с грузовиком. В результате ДТП два пассажира автомобиля с системой автономного управления были госпитализированы. Об этом сообщает The Incline.

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Виновником ДТП признали водителя грузовика. Он проехал на запрещающий сигнал светофора, выехал на перекресток и врезался в борт беспилотника. Пострадавшие были доставлены в госпиталь в стабильном состоянии и уже выписаны из больницы.

ДТП произошло в полутора километрах от гаража компании Argo AI.

Ранее беспилотники других компаний неоднократно попадали в аварии на дорогах общего пользования. Так, в 2015 году автономная машина Google попала в ДТП на перекрестке в результате которого пассажиры автомобиля получили незначительные хлыстовые травмы шеи, а в 2017-м беспилотник Uber попал в аварию и перевернулся. В обоих случаях виноваты в произошедшем были водители других автомобилей.

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