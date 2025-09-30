Аркадий Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP

Победителем седьмого этапа «Финал Гран-При Российской Дрифт Серии» стал другой чемпион — Георгий Чивчян впервые с 2023 года выиграл парные заезды RDS GP. Победа на Moscow Raceway стала для Гочи его 20-м успехом в главном чемпионате страны по дрифту, а также первой в RDS GP, одержанной за рулём спорткара Forward Racing 400Z, созданного силами коллектива Takayama Forward Auto.

Символично, что юбилейный успех самого титулованного пилота российского дрифта пришёлся на 100-й уик-энд Российской Дрифт Серии. Более того, именно победа Гочи обеспечила чемпионство Takayama Forward Auto, которая уверенно выиграла RDS GP 2025 в командном зачёте.

Путь к победе для Георгия Чивчяна был непростым — в ТОП-32 соперником стал Артём Лейтис из Carville Racing, которого Гоча преодолел без особых усилий, однако дальше пришлось потрудиться для победы над Данилой Воробьёвым (LUKOIL Racing Drift Team). В ТОП-8 потребовался перезаезд с Денисом Мигалём (Fresh Racing), в котором не обошлось без контактной борьбы.

Полуфинал с Артёмом Шабановым также был для Георгия напряжённым, однако ему удалось победить и получить путёвку в главное сражение уик-энда. В финале соперником опытнейшего Чивчяна стал молодой пилот Илья Попов. Представитель «LECAR Одержимые Моторспорт», несмотря на свой юный возраст, продемонстрировал невероятно зрелые проезды — плотные, синхронные и очень агрессивные, но в итоге всё-таки остановился в шаге от дебютной победы в RDS GP