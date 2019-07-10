Бронированный Audi RS7 Sportback оказался быстрее обычного лифтбека

Как правило, бронированные автомобили сильно проигрывают в скорости и по динамическим характеристикам больше напоминают танк, нежели автомобиль. Но инженеры из ателье AddArmor решили развеять этот стереотип и создали броневик, который не просто даст фору многим обычным автомобилям, но и вполне может посоревноваться за призовое место в гонке на прямой.
Проект создан на базе Audi RS7 Sportback. В заводской комплектации лифтбек оснащается четырехлитровым мотором V8 отдачей 605 лошадиных сил. До 100 километров в час автомобиль разгоняется за 3,7 секунды. Чтобы не портить впечатляющие характеристики, компания решила использовать не баллистическую сталь, а поликарбонатный материал, который в 10 раз прочнее, и весит при этом на 60 процентов меньше. В итоге, броня добавила автомобилю лишние 91 килограмм.
Кроме того, AddArmor оснастили лифтбек скрытым перцовым баллончиком, системой дымовой завесы, ослепляющими фарами, внешними и внутренними динамиками и микрофонами, а также электрошокерами в каждой дверной ручке и безопасными шинами, которым не страшны порезы и любые другие повреждения. Автомобиль оснащен системой обнаружения мин и взрывных устройств, системой ночного видения на 360 градусов, бортовыми противогазами и специальными баками для подачи отфильтрованного свежего воздуха в салон.
Под капотом стоит родной четырехлитровый V8, который после небольшой модернизации выдает 760 лошадиных сил и 1 085 Нм крутящего момента. С таким мотором автомобиль разгоняется до 100 километров в час всего за 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет 325 километров в час. Бронированный лифтбек уже можно купить, стоимость автомобиля — 205 000 долларов (13 067 950 рублей по текущему курсу). По сравнению с обычным автомобилем от дилера, стоимость увеличилась на 91 000 долларов (5 800 895 рублей).