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12:27

Бронированный Audi RS7 Sportback оказался быстрее обычного лифтбека

Автомобиль стал тяжелее на 91 килограмм, но «выстреливает» до сотни на 0,8 секунд быстрее

Компания AddArmor, которая специализируется на модернизации автомобилей, представила свой новый проект на базе Audi RS7 — он стал самым быстрым бронированным автомобилем в мире. Мощность двигателя форсировали до 760 лошадиных сил, что позволило снизить время разгона до 100 километров в час до 2,9 секунд.
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Как правило, бронированные автомобили сильно проигрывают в скорости и по динамическим характеристикам больше напоминают танк, нежели автомобиль. Но инженеры из ателье AddArmor решили развеять этот стереотип и создали броневик, который не просто даст фору многим обычным автомобилям, но и вполне может посоревноваться за призовое место в гонке на прямой.

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Проект создан на базе Audi RS7 Sportback. В заводской комплектации лифтбек оснащается четырехлитровым мотором V8 отдачей 605 лошадиных сил. До 100 километров в час автомобиль разгоняется за 3,7 секунды. Чтобы не портить впечатляющие характеристики, компания решила использовать не баллистическую сталь, а поликарбонатный материал, который в 10 раз прочнее, и весит при этом на 60 процентов меньше. В итоге, броня добавила автомобилю лишние 91 килограмм.

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Кроме того, AddArmor оснастили лифтбек скрытым перцовым баллончиком, системой дымовой завесы, ослепляющими фарами, внешними и внутренними динамиками и микрофонами, а также электрошокерами в каждой дверной ручке и безопасными шинами, которым не страшны порезы и любые другие повреждения. Автомобиль оснащен системой обнаружения мин и взрывных устройств, системой ночного видения на 360 градусов, бортовыми противогазами и специальными баками для подачи отфильтрованного свежего воздуха в салон.

Под капотом стоит родной четырехлитровый V8, который после небольшой модернизации выдает 760 лошадиных сил и 1 085 Нм крутящего момента. С таким мотором автомобиль разгоняется до 100 километров в час всего за 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет 325 километров в час. Бронированный лифтбек уже можно купить, стоимость автомобиля — 205 000 долларов (13 067 950 рублей по текущему курсу). По сравнению с обычным автомобилем от дилера, стоимость увеличилась на 91 000 долларов (5 800 895 рублей).

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