Бронированный Audi RS7 Sportback оказался быстрее обычного лифтбека

Проект создан на базе Audi RS7 Sportback. В заводской комплектации лифтбек оснащается четырехлитровым мотором V8 отдачей 605 лошадиных сил. До 100 километров в час автомобиль разгоняется за 3,7 секунды. Чтобы не портить впечатляющие характеристики, компания решила использовать не баллистическую сталь, а поликарбонатный материал, который в 10 раз прочнее, и весит при этом на 60 процентов меньше. В итоге, броня добавила автомобилю лишние 91 килограмм.