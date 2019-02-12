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12 февраля, 15:44

Самый защищенный Escalade: звуковая пушка, распылители перцовки и защита от перехвата

Компания AddArmor представила бронированный вариант внедорожника

Компания AddArmor из Вайоминга, специализирующаяся на производстве бронированных автомобилей, представила новый проект — Cadillac Escalade с защитой от попадания патронами .44 Magnum и спутниковой системой связи, которую невозможно взломать.
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Уровень защиты AddArmor Escalade соответствует классу B6, то есть способен противостоять выстрелам из автомата Калашникова. Все внутренние панели внедорожника усилены углеродно-композитными вставками, которые в 10 раз прочнее баллистической стали, но при этом на 60 процентов легче. Стекла машины — это 51-миллиметровый многослойный сэндвич из поликарбоната и хрусталя с защитой от запотевания и обледенения, а также солнцезащитным покрытием.

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Средства активной защиты «Эскалейда» включают звуковую пушку, шокеры в дверных ручках, распылители перцового газа, усиленные бамперы для расчистки завалов, систему ночного видения и спутниковую систему связи с защитой от перехвата сигнала, а также дымовую завесу и активную систему определения взрывчатки.

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Также AddArmor Escalade оснащен запираемыми сейфами для ценных вещей и оружия, усиленными тормозами, 32-дюймовым телевизором, точкой доступа WiFi и аудиосистемой Sony. Круглосуточно встроенная в бортовую система автомобиля функция активного мониторинга проверяет окружающее пространство и мобильные телефоны пассажиров, и в случае опасности передают информацию в глобальный командный центр.

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