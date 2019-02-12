Самый защищенный Escalade: звуковая пушка, распылители перцовки и защита от перехвата

Уровень защиты AddArmor Escalade соответствует классу B6, то есть способен противостоять выстрелам из автомата Калашникова. Все внутренние панели внедорожника усилены углеродно-композитными вставками, которые в 10 раз прочнее баллистической стали, но при этом на 60 процентов легче. Стекла машины — это 51-миллиметровый многослойный сэндвич из поликарбоната и хрусталя с защитой от запотевания и обледенения, а также солнцезащитным покрытием.