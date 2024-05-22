Ульяновский завод разработал бронированный «Патриот»: первая фотография

«Патриот» с заводской броней, разумеется, значительно тяжелее стандартного внедорожника, но как сильно увеличился вес, пока не сообщается. Зато известно, что подвеска была усилена четырехлистовыми рессорами, амортизаторами и пружинами. Не уточняется и уровень защиты — единственное, что известно, это то, что бронелисты не пропускают осколки снарядов. Силовая установка осталась без изменений: это стандартная для модели связка 2,7-литрового мотора мощностью 149 лошадиных сил и китайской пятиступенчатой «механики».