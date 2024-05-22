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Новости
Опубликовано 22 мая 2024, 17:25
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Ульяновский завод разработал бронированный «Патриот»: первая фотография

Прежде завод не выпускал бронированные версии своих моделей
Посмотрите на первый бронированный «Патриот», разработанный УАЗом. Фотографию отечественного внедорожника в броне опубликовал телеграм-канал «Автопоток», сообщив, что двери автомобиля защищены стационарным противоосколочным бронированием, а окна и задняя стенка салона — съемными бронелистами. Drom.ru в свою очередь пишет, что прежде УАЗ бронированием своих моделей не занимался, эту работу, как правило, поручали специализированным компаниям.
Ульяновский завод разработал бронированный «Патриот»: первая фотография
© Автопоток
Лиза Будрина

«Патриот» с заводской броней, разумеется, значительно тяжелее стандартного внедорожника, но как сильно увеличился вес, пока не сообщается. Зато известно, что подвеска была усилена четырехлистовыми рессорами, амортизаторами и пружинами. Не уточняется и уровень защиты — единственное, что известно, это то, что бронелисты не пропускают осколки снарядов. Силовая установка осталась без изменений: это стандартная для модели связка 2,7-литрового мотора мощностью 149 лошадиных сил и китайской пятиступенчатой «механики».

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Ранее сообщалось, что «Патриот» в настоящее время готовится к крупнейшему за последние десять лет обновлению. Внедорожник преобразится, а в гамму двигателей войдет новый агрегат — двухлитровый дизельный двигатель с цепным приводом ГРМ и чугунной головкой блока цилиндров от китайского JAC,  выдающий 130 лошадиных сил. Его производство организовали на экс-заводе Ford в Елабуге, который принадлежит холдингу Sollers. Мотор будет работать в тандеме с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Премьера обновленного «Патриота» состоится в 2025 году. Последний рестайлинг модель пережила в 2016 году: тогда основные элементы УАЗ оставил прежними, изменив оформление решетки радиатора и увеличив эмблему компании. В салоне появились новые «приборка» и руль, а также селектор трансмиссии и рычаг стояночного тормоза.