Ульяновский завод разработал бронированный «Патриот»: первая фотография

Ульяновский завод разработал бронированный «Патриот»: первая фотографияПрежде завод не выпускал бронированные версии своих моделей
«Патриот» с заводской броней, разумеется, значительно тяжелее стандартного внедорожника, но как сильно увеличился вес, пока не сообщается. Зато известно, что подвеска была усилена четырехлистовыми рессорами, амортизаторами и пружинами. Не уточняется и уровень защиты — единственное, что известно, это то, что бронелисты не пропускают осколки снарядов. Силовая установка осталась без изменений: это стандартная для модели связка 2,7-литрового мотора мощностью 149 лошадиных сил и китайской пятиступенчатой «механики».
Ранее сообщалось, что «Патриот» в настоящее время готовится к крупнейшему за последние десять лет обновлению. Внедорожник преобразится, а в гамму двигателей войдет новый агрегат — двухлитровый дизельный двигатель с цепным приводом ГРМ и чугунной головкой блока цилиндров от китайского JAC, выдающий 130 лошадиных сил. Его производство организовали на экс-заводе Ford в Елабуге, который принадлежит холдингу Sollers. Мотор будет работать в тандеме с шестиступенчатой механической коробкой передач.
Премьера обновленного «Патриота» состоится в 2025 году. Последний рестайлинг модель пережила в 2016 году: тогда основные элементы УАЗ оставил прежними, изменив оформление решетки радиатора и увеличив эмблему компании. В салоне появились новые «приборка» и руль, а также селектор трансмиссии и рычаг стояночного тормоза.