Компания Volvo построила XC90, который не боится пуль, огня и взрывов

Инженеры компании работали над созданием бронированного автомобиля последние два года, но лишь сейчас им удалось пройти необходимую сертификацию. Вседорожник защищен по стандарту VPAM VR8 (ERV 2010): толщина стальной брони достигает 10 миллиметров, а ширина пуленепробиваемых стекол – 50 миллиметров.
Броня увеличивает массу кроссовера на 1400 килограммов – до 4490 килограммов. В связи с этим автомобиль дополнительно получил более мощные тормоза и усиленную подвеску.
Производство самих кроссоверов по-прежнему будет налажено на заводе Торсланда в Швеции, После сборки автомобили отправят в Германию на завод Trasco Bremen — это компания, которая специализируется на создании автомобилей с повышенной безопасностью, в том числе, и бронированных.
Специалист по маркетингу шведской марки Стивен Грин сказал, что в первую очередь они рассчитывают продавать бронированные XC90 службам безопасности, которые занимаются перевозкой высокопоставленных лиц.
Первые поставки бронированных Volvo запланированы на конец этого года. На сайте компании уже можно оформить предзаказ на автомобиль. В первой половине 2020 года шведы планируют запустить в продажу облегченную версию бронированного кроссовера специально для рынков Европы и Латинской Америки.
В Великобритании защищенный Volvo XC90 можно купить за 450 тысяч фунтов стерлингов (почти 36 миллионов рублей по текущему курсу).