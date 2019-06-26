Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
18:22

Компания Volvo построила XC90, который не боится пуль, огня и взрывов

Броня добавляет автомобилю лишние 1400 килограммов

Компания Volvo представила бронированную версию кроссовера XC90. Автомобиль защищен «на 360 градусов» — его броня выдерживает выстрелы, взрывы и высокие температуры.
Загрузка...

Инженеры компании работали над созданием бронированного автомобиля последние два года, но лишь сейчас им удалось пройти необходимую сертификацию. Вседорожник защищен по стандарту VPAM VR8 (ERV 2010): толщина стальной брони достигает 10 миллиметров, а ширина пуленепробиваемых стекол 50 миллиметров.

Броня увеличивает массу кроссовера на 1400 килограммов до 4490 килограммов. В связи с этим автомобиль дополнительно получил более мощные тормоза и усиленную подвеску.

>
Reload
1 / 2
Загрузка...

Производство самих кроссоверов по-прежнему будет налажено на заводе Торсланда в Швеции, После сборки автомобили отправят в Германию на завод Trasco Bremen — это компания, которая специализируется на создании автомобилей с повышенной безопасностью, в том числе, и бронированных.

Специалист по маркетингу шведской марки Стивен Грин сказал, что в первую очередь они рассчитывают продавать бронированные XC90 службам безопасности, которые занимаются перевозкой высокопоставленных лиц.

Первые поставки бронированных Volvo запланированы на конец этого года. На сайте компании уже можно оформить предзаказ на автомобиль. В первой половине 2020 года шведы планируют запустить в продажу облегченную версию бронированного кроссовера специально для рынков Европы и Латинской Америки.

>
Reload
1 / 4

В Великобритании защищенный Volvo XC90 можно купить за 450 тысяч фунтов стерлингов (почти 36 миллионов рублей по текущему курсу).

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...