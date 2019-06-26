Компания Volvo построила XC90, который не боится пуль, огня и взрывов

Инженеры компании работали над созданием бронированного автомобиля последние два года, но лишь сейчас им удалось пройти необходимую сертификацию. Вседорожник защищен по стандарту VPAM VR8 (ERV 2010): толщина стальной брони достигает 10 миллиметров, а ширина пуленепробиваемых стекол – 50 миллиметров.

Броня увеличивает массу кроссовера на 1400 килограммов – до 4490 килограммов. В связи с этим автомобиль дополнительно получил более мощные тормоза и усиленную подвеску.