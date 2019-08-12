Гоночный катер с двигателем Ferrari пустят с молотка

В октябре 1953 года Кастольди на озере Изео в Италии разогнался до 241,708 километра в час и установил рекорд в классе катеров массой 800 килограммов. Это достижение еще никому не удалось превзойти.

В 2012 году Timossi-Ferrari Arno XI продали на аукционе в Монако за 868 000 евро или 63,9 миллиона рублей по текущему курсу.