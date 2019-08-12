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18:28

Гоночный катер с двигателем Ferrari пустят с молотка

В 1953 году на нем установили новый мировой рекорд скорости на воде

© Фото: RM Sotheby's
На сайте DuPont Registry появилось объявление о продаже гоночного глиссера Arno XI с двигателем Ferrari. Его построили в 1952 году по заказу Ахилла Кастольди, стремившегося установить мировой рекорд скорости на воде, а силовую установку распорядился выделить сам Энцо Феррари.

Постройку глиссера доверили базирующейся на озере Комо итальянской верфи Cantiere Timossi. Он представляет собой судно с корпусом из лиственных пород дерева, покрытых шпоном красного дерева. Установить двигатель Ferrari планировалось изначально, поэтому Кастольди купил 4,5-литровый агрегат V12 от модели 375, но узнав о рекорде, Энцо Феррари распорядился выделить ему инженеров и доставить аналогичный двигатель, но в формульной спецификации.

Видео: RM Sotheby's

Агрегат доработали и перевели на метанол. Это потребовало увеличения степени сжатия, установки двойного магнето вместо распределителя и катушек зажигания и более «горячих» свечей. Кроме того, двигатель укомплектовали двумя приводными нагнетателями, каждый с четырехкамерным карбюратором Weber. В итоге его мощность выросла с 385 до более чем 600 лошадиных сил.

Фото: RM Sotheby's

В октябре 1953 года Кастольди на озере Изео в Италии разогнался до 241,708 километра в час и установил рекорд в классе катеров массой 800 килограммов. Это достижение еще никому не удалось превзойти.

В 2012 году Timossi-Ferrari Arno XI продали на аукционе в Монако за 868 000 евро или 63,9 миллиона рублей по текущему курсу.

Источник: DuPont Registry