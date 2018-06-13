Во Франции построили армейский броневик с дверями как у маршрутки

На выставке военной техники Eurosatory в Париже представлен легкий бронеавтомобиль Scarabee компании Arquus. Вскоре он может заменить во французской армии бронеавтомобиль Panhard VBL.

Полноприводный Scarabee разрабатывают на смену бронеавтомобилю Panhard VBL, с 1990 года стоящий на вооружении французской армии. Arquus — это новый производитель бронетехники из Франции, образованный слиянием компаний Renault Truck Defense, Panhard и ACMAT. Фирма входит в состав Volvo Trucks Corporation.

Arquus уже ведет заводские испытания первого опытного образца «Скарабея». По размерам он несколько крупнее, чем Panhard VBL. Главные особенности — центральное расположение места водителя, трехсекционное лобовое остекление «полукругом» и сдвижные двери. Разработчики говорят, что это повысило эргономичность машины для экипажа. Броневик приводится в движение гибридной дизель-электрической силовой установкой.

Разработчики сообщают, что бронеавтомобиль может быть оснащен дистанционно управляемым боевым модулем Hornet 30 с 30-миллиметровой автоматической пушкой.

По текущим планам французского министерства обороны, с 2019 по 2025 год должны пройти модернизацию 730 броневиков Panhard VBL: в связи с возросшим весом у них заменят двигатели, трансмиссию, тормоза и подвеску.

Panhard VBL

Параллельно с этим военные хотят открыть программу VBAE по выбору для войск нового броневика аналогичного класса. В этот проект и должен вписаться новый Arquus Scarabee. Его конкурентом за деньги французских военных может стать броневик Thales Hawkei австралийского производства.