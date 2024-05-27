Бизнес-седан Chery Arrizo 8 обрел новую базовую версию в России

По технике компромиссы умеренные: двигатель 1.6 дефорсирован со 186 до 150 лошадиных сил, но пиковый крутящий момент неизменен (275 Нм). Любопытно, что менее мощный бизнес-седан стал прожорливее: заявленный расход топлива в смешанном цикле вырос с 6,2 до 7,5 литра на 100 километров! Зато объём багажника без полноразмерной запаски стал больше на 80 литров.