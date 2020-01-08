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11:11

Volkswagen выпустит 250 эксклюзивных Arteon R-Line Edition

Двухцветные купеобразные седаны появятся в Европе в феврале

© Volkswagen
Сергей Ильин
Volkswagen представил спецверсию Arteon R-Line Edition, ориентированную на европейский рынок. От обычных «пятидверок» с оформлением R-Line партия из 250 флагманов будет отличаться уникальным серым цветом Moonstone Grey, богатым оснащением и 20-дюймовыми глянцевыми дисками Rosario.

Помимо модного серого оттенка и эксклюзивных десятиспицевых колёсных дисков, ограниченную серию Arteon R-Line Edition можно идентифицировать по частичному пакету антихром, контрастным зеркалам заднего вида, чёрной крыше и спойлеру. В стандартное оснащение спортивного седана входит отделка салона кожей Nappa, навигационная система, подогрев передних и задних сидений, а также набор передовых ассистентов активной безопасности.

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Лифтбеки серии R-Line Edition будут доступны к заказу только с наиболее мощными двухлитровыми турбомоторами и адаптивным шасси. Бензиновый агрегат выдаёт 190 или 280 лошадиных сил, дизельный — 190 или 240 лошадиных сил. Все версии сочетаются с 7-ступенчатым «роботом» DSG, передним или полным приводом.

Ограниченный тираж Arteon R-Line Edition стоит дорого: цены в Германии стартуют с 56 тысяч евро (около 3,9 миллиона рублей по текущему курсу) за начальный переднеприводный 190-сильный лифтбек. Это почти на 3200 евро (220 тысяч рублей) дороже, чем цена более мощного полноприводного 245-сильного Audi A5 Sportback в пакете S-Line.

В России Volkswagen Arteon тоже появится — в нашей стране лифтбек предложат только с бензиновыми двигателями мощностью 190 или 280 лошадиных сил. Продажи начнутся в течение 2020 года, но ни цены, ни точные сроки появления новинки пока не объявлены.