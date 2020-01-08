Volkswagen выпустит 250 эксклюзивных Arteon R-Line Edition

Ограниченный тираж Arteon R-Line Edition стоит дорого: цены в Германии стартуют с 56 тысяч евро (около 3,9 миллиона рублей по текущему курсу) за начальный переднеприводный 190-сильный лифтбек. Это почти на 3200 евро (220 тысяч рублей) дороже, чем цена более мощного полноприводного 245-сильного Audi A5 Sportback в пакете S-Line.

В России Volkswagen Arteon тоже появится — в нашей стране лифтбек предложат только с бензиновыми двигателями мощностью 190 или 280 лошадиных сил. Продажи начнутся в течение 2020 года, но ни цены, ни точные сроки появления новинки пока не объявлены.