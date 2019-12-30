Появились подробности о Volkswagen Arteon для России

Купеобразный седан Arteon заменил в модельной линейке Volkswagen Passat CC и продается в Европе с 2017 года. Вопреки ожиданиям, в 2019 году модель так и не добралась до России – запуск перенесли на 2020 год.

Согласно ОТТС, модель предложат с двухлитровым двигателем мощностью 280 и 190 лошадиных сил, причем в первом случае мотор работает на бензине с октановым числом не менее 98, а во втором – 95. Трансмиссия – семидиапазонный «робот» DSG.