Появились подробности о Volkswagen Arteon для России

Купеобразный седан Arteon заменил в модельной линейке Volkswagen Passat CC и продается в Европе с 2017 года. Вопреки ожиданиям, в 2019 году модель так и не добралась до России – запуск перенесли на 2020 год.
Согласно ОТТС, модель предложат с двухлитровым двигателем мощностью 280 и 190 лошадиных сил, причем в первом случае мотор работает на бензине с октановым числом не менее 98, а во втором – 95. Трансмиссия – семидиапазонный «робот» DSG.
В списке оснащения указаны системы электронного распределения тормозного усилия, помощи при экстренном торможении и контроль курсовой устойчивости, а также климат-контроль. Опционально предложат навигационную систему, ассистента парковки, камеру заднего вида, люк и круиз-контроль (в том числе адаптивный). В зависимости от комплектации седан получит диски от 17 до 20 дюймов.
В основе купеобразного седана лежит платформа MQB от «Пассата» последнего поколения. В Европе для Arteon доступны три бензиновых (150, 190 и 280 сил) и три дизельных двигателя (150, 190 и 240 сил). В Германии цены на модель начинаются от 50 тысяч евро (около 3,4 миллиона рублей).