Volkswagen намекнул на появление универсала Arteon

Из заявления автопроизводителя следует, что предприятие в Эмдене будет модернизировано. Там построят новые цеха для сборки электрокаров на платформе MEB, которая начнется в 2022 году. При этом прежние мощности планируется использовать для выпуска, как говорится в сообщении, «Arteon, седана Passat и Shootingbrake».
X-Tomi Design
Arteon был представлен в 2017 году и сразу же появилась инсайдерская информация о том, что в будущем модель может стать универсалом. В компании на это ответили, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято. С того момента прошло уже почти три года, и за это время Volkswagen представил только 500-сильный гоночный суперкар на базе «Артеона».
Купеобразный седан построен на модульной платформе MQB от «Пассата» последнего поколения и комплектуется тремя бензиновыми (150, 190 и 280 сил) и тремя дизельными двигателями (150, 190 и 240 сил). Ранее стало известно, что Arteon появится в России – старт продаж запланирован на 2020 год. Тогда же в компании раскроют информацию о модификациях модели доя нашего рынка.