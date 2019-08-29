Volkswagen намекнул на появление универсала Arteon

Arteon был представлен в 2017 году и сразу же появилась инсайдерская информация о том, что в будущем модель может стать универсалом. В компании на это ответили, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято. С того момента прошло уже почти три года, и за это время Volkswagen представил только 500-сильный гоночный суперкар на базе «Артеона».