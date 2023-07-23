McLaren превратил гибридный суперкар Artura в разноцветный арт-кар

Автором проекта стал немецкий художник Севин Паркер

Компания McLaren сделала из гибридного суперкара Artura разноцветный арт-кар. В начале 2021 года состоялась премьера купе McLaren Artura — первого суперкара из нового семейства High-Performance Hybrid, который одновременно стал и первым массовым гибридным спорткаром в истории марки. Выход автомобиля на рынок неоднократно откладывался, но в итоге продажи начались. Чтобы подогреть интерес к новинке, британский автопроизводитель сделал с помощью современного художника, занимающегося современным абстрактным искусством, эффектный арт-кар.