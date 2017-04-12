Subaru приблизила к серии новый большой кроссовер

Компания Subaru представила на автошоу в Нью-Йорке обновленную версию концепта Viziv-7, сменившую название на Ascent. Так же будет именоваться серийный вариант семиместного кроссовера.

Приблизившийся к серии прототип отличается менее футуристичной оптикой и другим обвесом, а также иными боковыми зеркалами и колесными дисками.