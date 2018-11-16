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20:02

Audi удлинила седан A6 на 10 сантиметров

Длина модели превысила пять метров

© Фото: Autohome.com.cn
Компания Audi представила на автосалоне в Гуанчжоу длиннобазную версию седана A6 четвертого поколения. Увеличенное на 100 миллиметров расстояние между осями позволило значительно улучшить простор на задних сиденьях.

Удлиненные версии седанов бизнес-класса популярны среди китайских покупателей: и BMW 5-й серии, и «Мерседеса» E-Class продаются в Поднебесной только в таком виде. Колесная база нового Audi A6 выросла ровно на 100 миллиметров – до 3024 миллиметров. Общая длина кузова теперь достигает 5038 миллиметров.

На китайском рынке будут продаваться только машины с четырехцилиндровым турбомотором объемом два литра в двух исполнениях с разным уровнем форсировки: мощностью 190 или 224 лошадиные силы. Между тем, на европейском рынке эти моторы на Audi A6 не предлагаются — по крайней мере, пока.

В дальнейшем в продажу поступят версии с турбомотором V6 3.0 и с гибридной силовой установкой. А вот дизельных двигателей, в отличие от Европы, не будет — ни трехлитрового V6, ни двухлитровой «четверки».

Несмотря на возраст, Audi A6L третьего поколения до сих пор пользуется в Китае спросом. Среди аналогичных моделей «немецкой тройки» она продается лучше всех — в 2017 году было реализовано 143 699 автомобилей. Новое поколение модели должно укрепить позиции марки. BMW 5-й серии разошелся тиражом 120 320 машин. А самые скромные позиции пока у «Мерседеса», но впечатляют темпы роста: выход нового «E-класса» со вставкой за задней дверью, как у «Майбаха», позволил удвоить продажи до 113 431 машин за 2017 год.

Совместное предприятии FAW-Volkswagen развернуло производство седана Audi A6L на заводе в Чанчуне.

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