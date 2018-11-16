Audi удлинила седан A6 на 10 сантиметров

Несмотря на возраст, Audi A6L третьего поколения до сих пор пользуется в Китае спросом. Среди аналогичных моделей «немецкой тройки» она продается лучше всех — в 2017 году было реализовано 143 699 автомобилей. Новое поколение модели должно укрепить позиции марки. BMW 5-й серии разошелся тиражом 120 320 машин. А самые скромные позиции пока у «Мерседеса», но впечатляют темпы роста: выход нового «E-класса» со вставкой за задней дверью, как у «Майбаха», позволил удвоить продажи до 113 431 машин за 2017 год.

Совместное предприятии FAW-Volkswagen развернуло производство седана Audi A6L на заводе в Чанчуне.