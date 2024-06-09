Lego выпустила пару Aston Martin из Формулы-1

Опубликовано 09 июня 2024, 12:00
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Lego выпустила пару Aston Martin из Формулы-1В набор входят гоночный болид и машина безопасности
Lego выпустила набор конструктора из пары машин Aston Martin для Формулы-1. Компания Lego выпустила новый набор конструктора сразу с двумя гоночными моделями. Британская компания Aston Martin, которая представлена в Формуле-1 заводской гоночной командой, а также является поставщиком автомобилей безопасности и медицинских машин в чемпионат мира, сделала подарок своим поклонникам и коллекционерам конструкторов Lego. Гоночный болид Aston Martin AMR23 и пейс-кар Aston Martin Vantage вошли в новый набор Lego линейки Speed Champions.
Из 564 деталей можно собрать две машины, которые выполнены в соответствии со своими реальными прототипами. Обещано, что раскраска игрушек в точности повторяет ливрею болида Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team и оформление машины безопасности.
Обе модели имеют своих пилотов, болид AMR23 получил защиту Halo, заднее антикрыло и спонсорские логотипы, а Vantage имеет световую панель на крыше, наклейки в салоне с кнопками управления дополнительным освещением и прочие характерные для машины элементы.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Комплект Lego Speed Champions, включающий в себя Aston Martin AMR23 и пейс-кар Aston Martin Vantage, уже поступил в продажу с 1 июня. В официальных магазинах датского производителя конструкторов новый набор можно приобрести за 50 евро.