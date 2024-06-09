Lego выпустила пару Aston Martin из Формулы-1

В набор входят гоночный болид и машина безопасности

Lego выпустила набор конструктора из пары машин Aston Martin для Формулы-1. Компания Lego выпустила новый набор конструктора сразу с двумя гоночными моделями. Британская компания Aston Martin, которая представлена в Формуле-1 заводской гоночной командой, а также является поставщиком автомобилей безопасности и медицинских машин в чемпионат мира, сделала подарок своим поклонникам и коллекционерам конструкторов Lego. Гоночный болид Aston Martin AMR23 и пейс-кар Aston Martin Vantage вошли в новый набор Lego линейки Speed Champions.