С молотка пустят Aston Martin Джеймса Бонда с «реактивным ускорителем»

Для динамичных сцен в фильме использовали в основном макеты автомобилей. Реальных Aston Martin задействовали всего четыре экземпляра. Конкретная же модель участвовал в знаменитой погоне по льду замерзшего озера. При этом вместе с британским спорткаром в гонке принимали участие несколько ВАЗ-2106. В финале эпизода Aston Martin, оборудованный выдвижными лыжами и реактивным ускорителем, совершил эффектный прыжок с трамплина на снежный склон.