С молотка пустят Aston Martin Джеймса Бонда с «реактивным ускорителем»В съёмках принимали участие всего четыре подобные машины
На торгах продадут Aston Martin V8 образца 1973 года минимум за 1,4 миллиона долларов. Столь высокая стоимость купе объясняется его участием в кинофильме «Искры из глаз», который посвящён приключениям Джеймса Бонда. Кроме того, новый владелец получит машину, оснащённую оригинальным шпионским оборудованием. Специально для фильма, который вышел на экраны в 1987 году, съёмочная группа использовала подержанные Aston Martin, которые прошли глубокую внешнюю модификацию.
Для динамичных сцен в фильме использовали в основном макеты автомобилей. Реальных Aston Martin задействовали всего четыре экземпляра. Конкретная же модель участвовал в знаменитой погоне по льду замерзшего озера. При этом вместе с британским спорткаром в гонке принимали участие несколько ВАЗ-2106. В финале эпизода Aston Martin, оборудованный выдвижными лыжами и реактивным ускорителем, совершил эффектный прыжок с трамплина на снежный склон.
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Перед тем, как направить Aston Martin в пропасть, спорткар предусмотрительно лишили двигателя. Спустя 35 лет нынешний владелец установил под капот машины аутентичный восьмицилиндровый мотор, восстановил пятиступенчатую «механику», а также полностью отреставрировал кузов шпионского автомобиля. Кроме того, «реактивный ускоритель» спорткара теперь генерирует эффектные языки пламени.
В ходе аукциона за один из автомобилей Джеймса Бонда планируют выручить от 1,4 до 1,8 миллиона долларов (примерно от 127 до 163 миллионов рублей).
В сентябре пошлого года за разбитый Aston Martin Джеймса Бонда заплатили более трёх миллионов долларов. Спорткар принимал участие в кинофильме «Не время умирать».