Самый маленький Aston Martin с пробегом продают дороже нового

Aston Martin завершил выпуск своей самой маленькой модели Cygnet в 2013 году, и с тех пор редкая малолитражка лишь изредка всплывает на сайтах по продаже подержанных автомобилей. Сити-кар выпускался на протяжении трёх лет и стоил около 30 тысяч фунтов стерлингов – в три раза дороже соплатформенного Toyota iQ.

Cygnet отличался от iQ иным оформлением передней части кузова с традиционной для моделей Aston Martin радиаторной решёткой и капотом с вентиляционными прорезями в стиле V12 Vantage. Он комплектовался 1,3-литровым бензиновым мотором мощностью 98 лошадиных сил.