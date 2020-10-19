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Самый маленький Aston Martin с пробегом продают дороже нового

Модель сняли с производства ещё в 2013 году

Aston Martin Cygnet © astonmartinworks.com
Лиза Будрина
На сайте Aston Martin Works появилось объявление о продаже редкого сити-кара Cygnet с пробегом 19,3 тысячи километров. Модель, которая больше не производится, стоит 36,9 тысячи фунтов стерлингов или 3,7 миллиона рублей по нынешнему курсу.

Aston Martin завершил выпуск своей самой маленькой модели Cygnet в 2013 году, и с тех пор редкая малолитражка лишь изредка всплывает на сайтах по продаже подержанных автомобилей. Сити-кар выпускался на протяжении трёх лет и стоил около 30 тысяч фунтов стерлингов в три раза дороже соплатформенного Toyota iQ.

Cygnet отличался от iQ иным оформлением передней части кузова с традиционной для моделей Aston Martin радиаторной решёткой и капотом с вентиляционными прорезями в стиле V12 Vantage. Он комплектовался 1,3-литровым бензиновым мотором мощностью 98 лошадиных сил.

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Фото: astonmartinworks.com

За несколько лет производства по всему миру было продано около 300 экземпляров Cygnet этот результат оказался в 80 раз хуже планируемого. Теперь один из сити-каров выставили на продажу с ценником, который выше изначального.

В 2018 году Aston Martin выпустил особую версию Cygnet с V-образной «восьмеркой» от Vantage S. Отдача 4,7-литрового двигателя составляла 436 лошадиных сил и 490 Нм крутящего момента. Такой хэтчбек разгонялся до «сотни» за 4,2 секунды, а максимальная скорость составляла 274 километра в час.

Источник: Astonmartinworks.com