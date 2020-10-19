Самый маленький Aston Martin с пробегом продают дороже нового

Aston Martin завершил выпуск своей самой маленькой модели Cygnet в 2013 году, и с тех пор редкая малолитражка лишь изредка всплывает на сайтах по продаже подержанных автомобилей. Сити-кар выпускался на протяжении трёх лет и стоил около 30 тысяч фунтов стерлингов – в три раза дороже соплатформенного Toyota iQ.
Cygnet отличался от iQ иным оформлением передней части кузова с традиционной для моделей Aston Martin радиаторной решёткой и капотом с вентиляционными прорезями в стиле V12 Vantage. Он комплектовался 1,3-литровым бензиновым мотором мощностью 98 лошадиных сил.
Фото: astonmartinworks.com
За несколько лет производства по всему миру было продано около 300 экземпляров Cygnet – этот результат оказался в 80 раз хуже планируемого. Теперь один из сити-каров выставили на продажу с ценником, который выше изначального.
В 2018 году Aston Martin выпустил особую версию Cygnet с V-образной «восьмеркой» от Vantage S. Отдача 4,7-литрового двигателя составляла 436 лошадиных сил и 490 Нм крутящего момента. Такой хэтчбек разгонялся до «сотни» за 4,2 секунды, а максимальная скорость составляла 274 километра в час.