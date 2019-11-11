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10:22

Aston Martin показал новый кроссовер DBX в движении

Британский бренд в преддверии премьеры опубликовал очередной ролик

В новом видео-тизере кроссовер Aston Martin DBX снят во время езды по лесной дороге в ночи. В ролике можно заметить некоторые детали дизайна – большие колесные диски с низкопрофильными шинами, рейлинги на крыше, кожаный салон и задние фонари в стиле последнего Vantage. Премьера модели состоится 20 ноября в Пекине.

Кроссовер приводит в движение четырехлитровый турбомотор V8 мощностью 550 сил и 700 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с девятидиапазонным «автоматом» и полным приводом с муфтой подключения передней оси. Динамические характеристики автомобиля пока держат в секрете.

На прошлой неделе компания озвучила стартовую цену DBX: от 193,5 тысячи евро (13,6 миллиона рублей). Таким образом, британский кроссовер дешевле Lamborghini Urus (от 200 тысяч евро) и дороже Bentley Bentayga с мотором V8 (от 179 тысяч евро).

Производство модели налажено на новом заводе марки, расположенном на бывшей базе Королевских военно-воздушных сил в британском Сейнт-Атане. После первой закрытой презентации модели в Москве российский дилер Aston Martin собрал более трех десятков предзаказов на DBX.

Видео: Aston Martin