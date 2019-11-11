Aston Martin показал новый кроссовер DBX в движении

На прошлой неделе компания озвучила стартовую цену DBX: от 193,5 тысячи евро (13,6 миллиона рублей). Таким образом, британский кроссовер дешевле Lamborghini Urus (от 200 тысяч евро) и дороже Bentley Bentayga с мотором V8 (от 179 тысяч евро).

Производство модели налажено на новом заводе марки, расположенном на бывшей базе Королевских военно-воздушных сил в британском Сейнт-Атане. После первой закрытой презентации модели в Москве российский дилер Aston Martin собрал более трех десятков предзаказов на DBX.