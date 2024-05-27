Aston Martin объяснил ставку на большие моторы V8 и V12

Британская марка вернулась к многоцилиндровым двигателям неслучайно

Aston Martin объяснил ставку на большие моторы V8 и V12. Руководитель отдела маркетинга и продуктовой стратегии Алекс Лонг заявил порталу Car Throttle, что всё дело во вкусах покупателей суперкаров. По мнению топ-менеджера, дело не только в характеристиках, но и в «эмоциональной связи, которая есть у V8 и V12, но которой пока нет у V6». Алекс Лонг отметил: настоящее возрождение моторов V8 произошло после пандемии коронавируса.