Aston Martin будет строить футуристичные гаражи

Новая услуга называется Automotive Galleries and Lairs и в самой компании ее описывают, как создание «идеального места для демонстрации автомобилей как произведений искусства». Причем речь идет не только об оформлении гаражных помещений в домах миллионеров, но и о проектировке недвижимости с нуля с учетом строительства выставочной зоны для машин. Дизайн интерьера будет выполнен на заказ исходя их требований и предпочтений клиента.