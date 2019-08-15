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16:11

Aston Martin будет строить футуристичные гаражи

У британской компании появилась новая услуга по оформлению «витрин» для автомобилей

Пресс-служба Aston Martin сообщила о новом направлении деятельности: совместно с отделением персонализации Q by Aston Martin компания готова разработать оформление гаража для автомобилей бренда. В зависимости от бюджета заказчика, это может быть как небольшая витрина для одной машины, так и целая галерея для коллекции спорткаров.

Новая услуга называется Automotive Galleries and Lairs и в самой компании ее описывают, как создание «идеального места для демонстрации автомобилей как произведений искусства». Причем речь идет не только об оформлении гаражных помещений в домах миллионеров, но и о проектировке недвижимости с нуля с учетом строительства выставочной зоны для машин. Дизайн интерьера будет выполнен на заказ исходя их требований и предпочтений клиента.

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Aston Martin продемонстрировала несколько вариантов оформления таких гаражей для моделей DB5 и Valhalla. Дизайн помещений напоминает декорации к научно-фантастическим фильмам: чего стоит только прозрачный круглый «аквариум», в центр которого помещен автомобиль или выставочный зал, расположенный под бассейном с прозрачным дном.

Автором проектов выступил шеф-дизайнер марки Марек Рейхман. Ранее он совместно с застройщиком G&G Business Developments разработал проект 66-этажного жилого дома в Майами. Здание класса люкс будет закончено в 2021 году. Стоимость квартир в Aston Martin Residences варьируется от 600 тысяч до 50 миллионов долларов (от 34,5 миллиона до 2,9 миллиарда рублей).