Aston Martin пустит с молотка эксклюзивный кабриолет Vanquish

Кабриолет Vanquish Volante в специальной версии Wave Edition разработан подразделением Q by Aston Martin, занимающимся индивидуализацией машин. Дизайн Wave вдохновлён побережьем округа Коллиер. Основной цвет кузова имитирует оттенки воды у побережья Эверглейдс — особого тропического природного комплекса, занимающего южную четверть полуострова Флорида. Его дополняют графические акценты Club Sport White на карбоновых элементах, стилизованные под морские волны, и красные тормозные суппорты.

В салоне автомобиля дизайнеры стремилис визуализировать атмосферу спокойствия. Обивка сидений белого цвета прострочена бледно-голубыми нитками, на подголовниках кресел — волнообразные графические элементы.

Технические характеристики эксклюзивного кабриолета соответствуют стандартному Vanquish Volante. Под капотом — 5,2-литровый V12 с двойным турбонаддувом мощностью 835 л.с. До «сотни» кабриолет способен ускориться за 3,4 секунды. Складная крыша открывается за 14 секунд и закрывается за 16 секунд, это можно делать на скорости до 50 км/ч.

Ранее самый аутентичный Mercedes-Benz Gullwing продали на аукционе во Франции.